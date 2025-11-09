¡ÖÂçÏÂÉï»Ò¡ª¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°Áª¼ê¤ÎºÊ¤¬¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç?¤¢¤ëÊª?¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¡¢¥±¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë²ÈÂ²¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë°ìËç¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿V2¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ä¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÃí