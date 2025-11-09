²èÁü¸¡º÷¥Ä¡¼¥ë¤òÀ¸¤ó¤À?ÅÁÀâ?¥É¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ô¥¡¥ì¥Ã¥¿(51)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?ÅÁÀâ?¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥É¥ì¥¹ÃåÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£1999Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿»þ¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶»¤«¤éÊ¢Éô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂÀ¸ÔÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤Î¥¸