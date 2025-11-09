ソフトバンクの松本晴投手（24）が9日、今オフの強化テーマの一つとしてスタミナを挙げた。全体的なスケールアップを図る今オフ。「よりレベルアップしていかないと。今年、これじゃいけないなって感じた。レベルアップが第一にある中で、スタミナはより高めていく必要がある」経験したからこそ、自らの?現在地点?を痛感している。3年目の今季は15試合の先発を含む自己最多の29試合に登板。6勝を挙げるなど飛躍の1年となった