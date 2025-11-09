＜TOTOジャパンクラシック最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞いつもの笑顔で荒木優奈は初めてのプレーオフが始まるときを待っていた。パー5の18番を130ヤードのパー3に変更し、フェアウェイからティショットする変則方式。降りやまない雨の影響を極力減らし、雨のなか2時間も待ち続けたギャラリーのためにも、パー3とスタンドのある18番は切り離すことはできなかった。米ツアーの柔軟な発想