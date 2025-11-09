11月9日午後5時3分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。気象庁はこの地震により、岩手県に津波注意報を発表しました。 【画像を見る】静岡県内でも震度1の揺れ 岩手 宮城で最大震度4 津波注意報を発表 最大震度4を観測したのは、岩手県盛岡市と矢巾町、宮城県涌谷町