芸能活動自粛中の三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ・今市隆二（３９）が来年から活動再開することが９日、分かった。所属事務所・ＬＤＨの公式サイトで「弊社所属アーティスト今市隆二に関するご報告」と題して発表されたもの。公式サイトでは、今市が起こした一連の事案について、検察庁から不起訴となったとの正式な通知が届いたことを報告した上で「これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的