◇第104回全国高校サッカー選手権福岡大会決勝東福岡2―1飯塚（2025年11月9日ベススタ）東福岡が飯塚を2―1で破り2連覇を達成した。主将でFWの斉藤琉稀空（3年）が2得点の活躍で貢献し「夏の県総体で飯塚さんに負けてその思いがみんなあった。優勝できてうれしい」と感慨に浸った。前回大会の選手権で4強入りした。飛躍が期待された今年のチームはプレミアリーグWESTで最下位など苦しい戦いが続く。「胸が痛くて」と斉藤