「大相撲九州場所・初日」（９日、福岡国際センター）横綱豊昇龍が平幕伯桜鵬に寄り倒しで敗れる波乱があった。立ち合いで左から張っていたが相手に土俵際に押し込まれ、土俵下に飛ばされた。先場所優勝の横綱大の里は、小結高安を一方的に押し出した。大関琴桜は平幕若隆景を寄り切りで圧倒。新関脇の安青錦は平幕霧島を送り出しで、関脇王鵬は平幕若元春を肩透かしでそれぞれ下し、初日白星を挙げた。