元東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏（76）が9日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、全国で相次ぐクマ被害と法的な問題点について見解を語った。各地で深刻化するクマ被害に対する対策として、自衛隊は秋田県内に出動。しかし、できる活動は箱わなの設置、駆除したクマの解体、運搬など限られたもので、実質的な後方支援に留まる。携帯しているものは銃やナイフではなく、銃の形をした木製の木銃。