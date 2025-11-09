死亡した竹内英明元兵庫県議の名誉を傷つけた疑いで「NHKから国民を守る党」の立花孝志容疑者が逮捕されたことを受け、竹内氏の妻が9日、オンラインで記者会見し「ほっとしている。仏前に大きな報告ができた」と述べた。