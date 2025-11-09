「北条早雲杯争奪戦・Ｇ３」（９日、小田原）松井宏佑（３３）＝神奈川・１１３期・Ｓ１＝が最終２角から番手まくりを決めて１着。地元ラインの結束力を実らせて、２１年以来２回目の小田原記念を優勝。Ｇ３は今年２月の奈良以来となる通算４回目。２着は和田真久留（神奈川）、３着は菅原大也（神奈川）が入り、表彰台を地元勢が独占した。松井がラインの結束力を生かして１番人気に応えた。４車そろった地元勢に明確な作戦