俳優の佐野史郎が、大阪・堺市「大阪刑務所」で行われた「第３６回関西矯正展」（８日）の一日刑務所長を委嘱され、ＮＨＫ大阪放送局を通じて９日、コメントを発表した。同イベントは、法務省の「社会を明るくする運動」の一環として開催。矯正行政に対する理解と協力を得ることがねらいだ。今回出席した佐野は現在、同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に島根県知事・江藤安宗役で出演している。大阪刑務所一日刑務