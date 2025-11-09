日米共催女子ゴルフツアー「ＴＯＴＯジャパンクラシック」最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ北Ｃ＝６６１６ヤード、パー７２）、降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンド（Ｒ）は中止となり、通算１５アンダーで首位の２人によるプレーオフの末、畑岡奈紗（２６＝アビームコンサルティング）が優勝した。難しいコンディションの中で行われたプレーオフで、畑岡は荒木優奈（２０＝Ｓｋｙ）を撃破。２０２２年４月のＤ