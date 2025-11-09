鹿児島県姶良市の国道10号に架かる網掛橋は9日午前、通行止めが解除されました。 姶良市の網掛橋は、今年8月の集中豪雨で川底がえぐられ、通行止めが続いていましたが、きょう9日午前10時、およそ3か月ぶりに通行できるようになりました。 （地元住民）「ぐるっとまわらないといけなかったので、おかげさまできょうは本当にうれしい」 （網掛橋復興臨時通り会・川村吉一 会長）「これからどんどん車が入って、いろんな人の顔が