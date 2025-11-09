【今週グサッときた名言珍言】芸人が告白…カラテカ入江“闇営業”問題でお笑い界は大混乱「僕は『罪滅ぼし芸人』です」（蛍原徹／テレビ朝日系「アメトーーク！」10月30日放送）◇◇◇雨上がり決死隊を解散し、現在は一人で「アメトーーク！」（テレビ朝日系）を仕切る蛍原徹（57）。自分が出た番組のオンエアを見るのが大好きな芸人たちを前に、以前は、オンエアを見ることもあれば、見ないこともあるというスタ