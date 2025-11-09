女優の田鍋梨々花が、プライベートショットを公開し話題を呼んでいる。田鍋は９日までに自身のインスタグラムを更新し、「るぴちゃんとなまがきちゃん」と題して、愛犬の“るぴちゃん”との２ショットや、“生牡蠣”のショルダーバックを肩にかけて笑顔を見せるショットをなどを多数公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。田鍋梨々花は２００３年１２月２４日生まれ、千葉県出身。２０１６