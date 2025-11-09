9日午後5時すぎに三陸沖で発生した地震に関して、高市首相は自身のXで「岩手県・宮城県で震度4を観測し、直ちに情報連絡室を官邸に設置しています。津波注意報が発令されましたので、すぐに海岸から離れてください」と投稿しました。さらに、「今後到達する津波が予想より大きくなる可能性があるので、今後の情報に注意してください。また、余震の可能性もありますので、引き続き強い揺れにご注意ください」と注意を呼びかけていま