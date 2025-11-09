気象庁によると、９日午後５時５４分ごろの地震により長周期地震動・階級１を観測した。長周期地震動・階級１を観測した地域は宮城北部長周期地震動・階級１を観測した場所は登米市中田町、涌谷町新町裏震源地は三陸沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．３と推定される。＊＊参考：長周期地震動階級＊＊★長周期地震動・階級４高層階では立っていることができない。固定していない大半の家具が大きく動