焼肉レストラン「安楽亭」では、2025年11月28日までの期間中、平日のディナータイムでのコース予約限定で、飲み放題プランが半額になるキャンペーンを実施中です。平日ディナータイム限定でお得に！ 食べ放題コースまたは宴会コースを平日17時以降に予約した人限定で「平日飲み放題半額キャンペーン」を実施中です。 対象となるのは、【ライトパック】【生ビールパック】の2種類の飲み放題プラン。利用時間は100分（20分前ラストオ