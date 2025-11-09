（台北中央社）中度台風（台湾基準）台風26号が台湾に接近している。中央気象署（気象庁）は9日、台風の外側の気流と北東の季節風の影響で、10日と11日は台北都市圏や北東部・宜蘭県、東部・花蓮県で、24時間雨量が200ミリ以上または3時間雨量が100ミリ以上の「豪雨」レベルを超える雨が降る可能性があるとして、警戒を呼びかけている。気象署によれば台風26号は9日午後2時現在、台湾最南端・ガランピ（鵝鑾鼻）の南南東約820キロ