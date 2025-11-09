【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー15周年を迎えたシンガーソングライターのmiwaが、11月8日に広島県福山市の遊園地・みろくの里でミニライブを開催した。 ■デビュー曲の弾き語りや代表曲の歌唱などを通じて、15周年を振り返ったミニライブ みろくの里は県内唯一の大型レジャー施設で、2019年にmiwaが26枚目のシングルとしてリリースした「ティーンエイジドリ&#12540