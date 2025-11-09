2025Ç¯11·î6Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ÎG-DRAGON¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ïº£·î20Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍèÇ¯1·îÃæ¤«¤éÈÎÇä¼Â»Ü¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£´ØÏ¢¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢G-DRAGON¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPEACEMINUSONE¡Ê¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢200Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ëÌÚÆâ¼òÂ¤¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È ¥Ç¥¤¥¸¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¾ïÎ¦