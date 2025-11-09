大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）――横綱大の里は高安を寄り切って白星。一方、横綱豊昇龍は鋭い出足を見せた伯桜鵬に寄り倒されて土がついた。大関琴桜は若隆景に危なげなく寄り切り。大関昇進への足場固めとしたい新関脇の安青錦は霧島を送り出して幸先良いスタートを切った。