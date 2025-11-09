丹後ちりめんなどの丹後織物光沢のある高級絹織物で、表面の「シボ」と呼ばれる細かい凹凸が特徴の「丹後ちりめん」。その加工場を一般公開している京都府京丹後市の「TANGOOPENCENTER」（タンゴオープンセンター）に、国内外から見学者が訪れている。10月初旬、オーストラリア西部パースの高校生ら10代の14人が教育旅行で訪問した。見どころは、シボを生み出す重要な「精練」の工程。薬品などが入った熱湯の中に生地がつ