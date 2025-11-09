JR東日本によりますと、午後5時過ぎに三陸沖であった地震を受けて、東北新幹線は一時的に停電が発生したため、新青森駅と仙台駅の間で運転を見合わせましたが、午後5時28分に運転を再開しました。【映像】津波注意報が発表された岩手の様子最大で30分ほどの遅れが出ています。（ANNニュース）