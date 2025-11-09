アメリカンフットボールの関東大学1部上位リーグ「TOP8」の最終日は9日、横浜スタジアムで行われ、早大が法大に31―3で快勝し、7戦全勝で3年ぶり8度目の優勝を果たした。2位明大、3位法大までの3校が全日本大学選手権（決勝は甲子園ボウル）に出場する。早大は攻守に圧倒した。RB長内の90ヤードのTDランで先制すると、長内を軸にTDを重ねた。明大のRB高橋周がいずれもシーズン通算でリーグ歴代最多となるラン獲得1401ヤード