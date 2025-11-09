サッカーJ2リーグの第36節が8日、9日に各地で開催。残り2節となる中、上位陣は大混戦となっています。全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格、3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられます。2位のV・ファーレン長崎が8日に4発快勝。勝ち点差「1」に迫られた首位の水戸ホーリーホックは9日、4位RB大宮アルディージャの杉本健勇選手に2ゴールを許し、0-2で敗戦。今節でのJ1自動昇格は決まりませんでした。水