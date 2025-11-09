午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり、岩手県の沿岸に津波注意報が出ました。沿岸にいる人や河口近くにいる人は、その場から離れてください。【映像】津波注意報が発表された岩手の様子各地の震度は、震度4が岩手県の盛岡市、矢巾町、宮城県の涌谷町で、この他にも青森県、秋田県、福島県の広い範囲で震度3を観測しました。また岩手県の久慈港で午後5時52分に、大船渡で午後6時25分に20cmの津