９日午後５時４４分までに気象庁が観測した津波の時刻と高さ。岩手大船渡（９日午後５時３９分／０．１ｍ）岩手宮古（９日午後５時３７分／微弱）場所によっては、検潮所の観測値より大きな津波が到達しているおそれあり。今後、津波の高さはさらに高くなることも。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることも。