男性が倒れていたとみられる現場付近＝8日午後、千葉県松戸市千葉県松戸市の路上で住居不詳、礒貝要平さん（46）が右脇腹を刺されるなどして殺害された事件で、防犯カメラに男ともみ合い、路上に倒れ込む様子が写っていたことが9日、県警への取材で分かった。松戸署は8日、別の暴行容疑で中年の男を現行犯逮捕しており、特徴が似ていることから殺人事件との関連を慎重に捜査している。捜査本部によると、暴行事件は殺人事件の