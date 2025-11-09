東京のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、台湾で拘束された母親が日本に移送される可能性があることが分かりました。母親は台湾の警察に身柄を拘束され、台北収容所に身柄が置かれているとみられています。この事件は、少女が母親に連れられてマッサージ店で働かされていたもので、母親は10月末、台湾で別の売春に関与した疑いで拘束されました。台湾当局によりますと、母親の身柄については11月10