８月から活動自粛していたダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の今市隆二が、来年から活動を再開することが９日、分かった。同グループの公式サイトで発表された。今市は４月に都内を走行中のタクシー内で男性運転手を脅し暴行したとして、７月に書類送検され、活動を自粛した。８月に解決金を支払うことで運転手と示談が成立。１０月に東京地裁が不起訴の決定をしていた。この判断を受け、