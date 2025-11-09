◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）２場所連続優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・高安（田子ノ浦）を寄り切った。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に寄り倒された。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）を寄り切った。新関脇・安青錦（安治川）は、東前頭２枚目・霧島（音羽山）を送り出した。関脇・王鵬（大嶽）は、西前頭２枚目・若元春（荒汐）に