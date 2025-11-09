◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）を寄り切った。右を差し、左は抱えたまま、若隆景を一気に運んだ。琴桜は先場所、左膝を痛め、１４日目から休場。今場所の出場が危ぶまれたが、父で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は「間に合った。再生医療があった」と話していた。琴桜は「いろんな人に助けてもらった」と感謝していた。