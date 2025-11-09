日本野球機構（NPB）などは9日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に出場する韓国代表メンバーが決定したと発表した。侍ジャパンと同じく国内組で構成。韓国人投手で初めて160キロを計測した本格派右腕の文棟柱（ムン・ドンジュ）や、23年のWBCにも出場した右腕の郭彬（クァク・ビン）、野手では23年のアジアプロ野球チャンピアンシップで遊撃のベストナインに輝いた金周元（キム・ジュウォン）が名