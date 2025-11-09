大相撲九州場所は9日、福岡国際センターで初日を迎え、大関獲りの足固めとなる新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）が霧島（29＝音羽山部屋）を送り出しで下し、白星発進を飾った。横綱の豊昇龍（26＝立浪部屋）は平幕・伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）に寄り倒しで敗れ、初日からまさかの金星配給。2場所連続6度目の優勝を目指す大の里（25＝二所ノ関部屋）は小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）を落ち着いて寄り切りで破って白星スター