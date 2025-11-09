俳優・舘ひろしと眞栄田郷敦が、10日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】初恋の人登場？笑顔を見せる舘ひろしと眞栄田郷敦「石原裕次郎新人賞」を受賞した経験のある眞栄田は、石原プロモーションにかつて所属した舘について「いろいろ学びました」と語る。舘も眞栄田を「僕の推し」と紹介するなど、まるで“師弟コンビ”のような2人。今回はさまざまなエピソードを交え、2人