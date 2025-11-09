15日（土曜）の東京メインは「第30回武蔵野S」（ダート1600メートル）。年明けのフェブラリーSと同条件の舞台設定で、1着馬にはチャンピオンズC（12月7日、中京）への優先出走権が与えられる。今年は並み居る重賞馬に、伸び盛りの3歳馬もエントリー。ダート路線の勢力図を占う好カードとなった。主役は今年のフェブラリーSを制したコスタノヴァ。東京ダートは6戦6勝。全てで上がり3F3位以内をマークしているように、末脚を生か