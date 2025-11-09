８日午後５時３分ごろ、東北地方で最大震度４の地震がありました。この地震で、岩手県に津波注意報が発表されました。 なお、静岡県内の震度は次の通りです。【震度１】富士市沼津市御殿場市清水町小山町松崎町震源地は三陸沖、震源の深さは１０㎞、地震の規模はM６．５と推定されます。