『冒険者酒場の料理人2』（黒留ハガネ：原作、飴井涼：漫画、転：キャラクター原案/KADOKAWA）【漫画】『冒険者酒場の料理人（1〜2巻）』を第1回から読む第21回【全23回】荒くれ冒険者たちが集まる酒場の店主・ヨイシは、食材の種類が乏しく、美味しさを求めないこの世界の食事事情を残念に感じていた。そんなある日、常連客の酔いどれ女剣士から、異世界では高価な牛乳の料理を注文される。ヨイシは、“迷宮”産の「白濁樹液」が