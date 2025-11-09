【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月9日／デイ4）【映像】衝撃の土手走り→驚異のリカバリー（話題の場面）11月9日（日）、WRC・世界ラリー選手権第13戦ラリージャパン最終日が行われ、トヨタ（TGR-WRT）のセバスチャン・オジエが優勝を果たした。トップ争いをしたエルフィン・エバンスは2位でフィニッシュしたが、この日の朝にリタイアしそうになった危うい場面も見られた。ラリージャパンの最終日デイ4は