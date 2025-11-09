今月３日までに長野県内で発生した山岳遭難は３４８件、３８２人にのぼり、件数・人数ともに過去最多だった昨年１年間（３２１件、３５０人）を上回っていることが、県警山岳安全対策課のまとめでわかった。北アルプスでの発生が全体の６割を占め、昨年から急増。遭難者の約半数は６０歳以上だった。死者は４８人で遭難者全体の１割強を占めた。同課によると、山岳遭難は、登山者が集中する７〜９月の夏から秋シーズンにかけて