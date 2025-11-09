優勝から一夜明け、取材に応じる坂本花織＝9日、大阪府門真市フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯で女子2連覇の坂本花織（シスメックス）が9日、大阪府内で取材に応じ、進出を決めた12月のGPファイナル（名古屋）へ「もう1段上を目指していけるように頑張りたい」と成長を誓った。現役ラストシーズンのファイナルはミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考で重要な位置付けとなる。8日はフリーと合計で今季