角界で抜群の人気を誇った穴水町出身の元小結、遠藤が引退です。https://newsdig.ismcdn.jp/mwimgs/e/5/1200xm/img_e53d1b4c192d2beee71a61a2f2a573bf197114.jpg遠藤「例えようのない、本当に充実した現役人生」遠藤は、2013年の春場所で幕下10枚目格付け出しで鮮烈デビュー。初土俵から所要3場所で新入幕を果たし、低迷していた大相撲人気の回復に大きく貢献しました。しかし最近では両膝の手術を受け2場所連続で休場していました