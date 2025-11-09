9日午後5時すぎ、岩手県で震度4を観測する地震があり、気象庁は岩手県の沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さは1メートルです。海岸や川の河口から離れて近づかないようにしてください。気象庁によりますと午後5時3分ごろの地震で震度4を観測したのは、岩手県盛岡市、矢巾町、宮城県涌谷町です。さらに東北地方の広い範囲で震度3の揺れを観測しています。震源地は三陸沖。地震の規模を示すマグニチュードは6.7、