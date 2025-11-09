富田暁騎手＝栗東・フリー＝は、１１月９日の福島１０Ｒ・河北新報杯（３歳上２勝クラス、ダート１７００メートル＝１５頭立て）でアレナパラシオ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父シニスターミニスター）に騎乗し勝利。１７年３月４日の初騎乗から４０８７戦目でＪＲＡ通算２００勝を達成した。現役６０人目。富田暁騎手「（９月１５日に挙げた）１９８勝目から勝利が止まっていて、逆にあまり意識せずに乗ることができていた