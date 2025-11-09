◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に寄り倒され、黒星スタートとなった。過去３戦全勝の相手に、左を差され一気に押し込まれ、土俵際での右上手からの投げも及ばず、金星配給となった。豊昇龍は、昇進５場所目での横綱初Ｖを目指すが、いきなり土がついた。先場所の千秋楽、１敗で単独首位の横綱・大の里（二所ノ関）に勝ち、２敗で並び、優勝決定戦に持