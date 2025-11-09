広島の辻大雅投手が、１０日に侍ジャパンとの練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）に先発する。７月末に支配下昇格された２１歳左腕。「どんな形でもいい経験になると思う。逃げずに正面から勝負するという気持ちです」と意気込んだ。今季は支配下昇格後、救援１６登板で防御率１・１３という好成績。先月のフェニックス・リーグから先発に挑戦している中での抜てきだ。「日本を代表する打者ばかり。誰というより、侍ジャパン