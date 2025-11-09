森秀行厩舎が絶好調だ。今週は、土曜東京４Ｒ新馬戦をプールナバドラ、土曜京都１０Ｒをフロムダスク、土曜福島８Ｒをジャスパーソレイユ、日曜京都１Ｒをムテキシャチョウで勝利。土曜京都２Ｒはジャスパールビー、日曜東京８Ｒはエコロネオで２着、日曜東京９Ｒはエコロレーヴで３着となり、今週だけで４勝、２着２回、３着１回の好成績を収めた。加えて愛弟子の松本大輝騎手（２３）＝栗東・森秀＝は、Ｇ２のアルゼンチン共