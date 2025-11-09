今週はJRA秋のG1シリーズが再開する。3歳と古馬の統一女王決定戦「第50回エリザベス女王杯」（16日、京都芝2200メートル外回り）が行われる。昨年の有馬記念を制したG1・2勝馬レガレイラが堂々、主役を張る。秋の始動戦だった前走オールカマーは別定57キロを背負ってV。リズム重視で後方から運び、他馬をねじ伏せるように伸びて突き抜けた。牝馬戦線はもちろん、牡馬を含めても現役トップクラスの実力を誇示。断然人気に支持さ